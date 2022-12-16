Политолог Марков: армия РФ защищает жителей Донбасса и поэтому вынуждена бить по инфраструктуре киевского террористического режима

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16 декабря 2022, 13:36

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Российские Вооруженные силы защищают население Донбасса и поэтому вынуждены бить по инфраструктуре киевского террористического режима. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

Аналитик написал в своем Telegram-канале, что украинцам следует требовать от президента Владимира Зеленского прекращения атак по центру Донецка и жилым кварталам других городов, расположенных на территории Донбасса.

«Это приведет к прекращению ударов армии России по энергоинфраструктуре Украины. Армия России защищает жителей Донбасса и вынуждена поэтому наносить удары по инфраструктуре киевского террористического режима», — говорится в публикации, которую разместил Марков.

Как сообщалось ранее в пятницу, врио руководителя ДНР Денис Пушилин отметил, что киевская сторона, неся серьезные потери на линии боевого соприкосновения, решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов республики.