Пушилин: неся серьезные потери на фронте, Украина решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов ДНР

Неся серьезные потери на линии боевого соприкосновения, киевская сторона решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов, расположенных на территории ДНР. На это указал врио руководителя данного российского региона Денис Пушилин.
«Неся серьезные потери на фронте, Украина решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов республики. Наша артиллерия делает все, чтобы подавить огневые точки противника», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям РИА Новости, дроны, которые Киев использовал для атак на Крымский полуостров и другие отечественные регионы, изготовила американская компания SpektreWorks.