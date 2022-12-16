Пушилин: неся серьезные потери на фронте, Украина решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов ДНР

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16 декабря 2022, 12:54

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Неся серьезные потери на линии боевого соприкосновения, киевская сторона решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов, расположенных на территории ДНР. На это указал врио руководителя данного российского региона Денис Пушилин.

«Неся серьезные потери на фронте, Украина решила отыграться на мирном населении и усилила обстрелы городов республики. Наша артиллерия делает все, чтобы подавить огневые точки противника», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям РИА Новости, дроны, которые Киев использовал для атак на Крымский полуостров и другие отечественные регионы, изготовила американская компания SpektreWorks.