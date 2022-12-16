РИА Новости: дроны, использованные Украиной для атак на Крым и другие регионы РФ, изготовила американская компания SpektreWorks

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16 декабря 2022, 12:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Дроны, которые киевская сторона использовала для атак на Крымский полуостров и другие регионы Российской Федерации, изготовила американская компания SpektreWorks. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Беспилотники, использованные для украинских атак на Крым и другие регионы России, изготовлены американской компанией SpektreWorks, сообщили РИА Новости компетентные российские органы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, внешнеполитическое ведомство РФ указало на то, что большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны.