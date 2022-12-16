МИД РФ: большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу надо прекратить лицемерить

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2022, 12:01

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу необходимо прекратить лицемерить. На это, как информирует ТАСС, указало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу надо прекратить лицемерить», — процитировано заявление внешнеполитического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

В министерстве также отметили, что российская сторона задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.

Как сообщалось ранее сегодня, в МИД РФ заявили, что Москва позитивно относится к высказанной президентом Реджепом Эрдоганом идее об организации встречи глав Турции, Сирии и России.