МИД РФ: большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу надо прекратить лицемерить

Большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу необходимо прекратить лицемерить. На это, как информирует ТАСС, указало министерство иностранных дел Российской Федерации.
«Большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу надо прекратить лицемерить», — процитировано заявление внешнеполитического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
В министерстве также отметили, что российская сторона задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.
Как сообщалось ранее сегодня, в МИД РФ заявили, что Москва позитивно относится к высказанной президентом Реджепом Эрдоганом идее об организации встречи глав Турции, Сирии и России.