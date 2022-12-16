МИД РФ: Москва позитивно относится к идее Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и России

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16 декабря 2022, 11:46

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Москва позитивно относится к высказанной Реджепом Эрдоганом идее об организации встречи президентов Турции, Сирии и Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«МИД: Москва позитивно относится к идее Эрдогана о проведении встречи лидеров Турции, Сирии и России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе Реджеп Эрдоган рассказал, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу глав Турции, РФ и Сирии. По словам турецкого президента, Путин отнесся к данной инициативе положительно.