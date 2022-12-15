Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии

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15 декабря 2022, 14:30

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Президент Реджеп Эрдоган рассказал, что он предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, РФ и Сирии. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии — а перед этим — встречу глав Минобороны, МИД и разведслужб», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Эрдогана, Путин отнесся положительно к данной инициативе.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Реджеп Эрдоган отметил, что украинский конфликт пошатнул устои глобальной системы.