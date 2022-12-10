Экс-депутат Илья Кива: после Нового года на Украине будет дан старт кампании по досрочным выборам в Верховную Раду

После Нового года на Украине дадут старт кампании по досрочным выборам в парламент страны. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«После Нового года на Украине будет дан старт кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, которые могут состояться уже следующем летом», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.
По его словам, команде президента Владимира Зеленского «нужно будет как-то отвлекать население от критической экономической ситуации».
«Выборы лучшая забава для толпы!» — добавил автор поста.
Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков счел наиболее вероятным сценарий, при котором украинская территория будет разделена между «Антироссией» и РФ.