Экс-депутат Илья Кива: после Нового года на Украине будет дан старт кампании по досрочным выборам в Верховную Раду

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10 декабря 2022, 17:11

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

После Нового года на Украине дадут старт кампании по досрочным выборам в парламент страны. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«После Нового года на Украине будет дан старт кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, которые могут состояться уже следующем летом», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

По его словам, команде президента Владимира Зеленского «нужно будет как-то отвлекать население от критической экономической ситуации».

«Выборы лучшая забава для толпы!» — добавил автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков счел наиболее вероятным сценарий, при котором украинская территория будет разделена между «Антироссией» и РФ.