Политолог Марков: наиболее вероятно, что Украина будет разделена между «Антироссией» и РФ

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10 декабря 2022, 15:04

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Наиболее вероятен сценарий, при котором территория Украины будет разделена между «Антироссией» и РФ. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт выразил точку зрения о том, что из Украины, которая «вообще не существует как самостоятельная страна», «может получиться или Антироссия, или Россия».

«Наиболее вероятно, что Украина будет разделена между Антироссией и Россией. Сейчас решается, где будут крупнейшие русские города Украины», — говорится в публикации Маркова.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, согласно которому время режима президента Владимира Зеленского на исходе.