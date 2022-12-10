Бывший депутат Рады Кива: время режима Зеленского на исходе, зиму он может не выстоять

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10 декабря 2022, 14:42

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Время режима президента Украины Владимира Зеленского на исходе, зиму он может не выстоять. Соответствующую точку зрения высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию издания The Times, где говорится, что Вашингтон больше не настаивает, чтобы киевские войска не били по территории России.

По словам Кивы, «Запад повышает ставки».

«Время режима Зеленского на исходе — зиму он может не выстоять», — также отметил политик.

Он добавил, что украинские удары по российской территории планируются и сопровождаются силами Североатлантического альянса.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что вместо демонтированных памятников Александру Пушкину и Александру Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам».