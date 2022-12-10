Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Медведев предположил, что вместо снесенных памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам»

, 13:50

Медведев предположил, что вместо снесенных памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предположением о том, что вместо снесенных памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам», — написал Медведев.

Далее замглавы Совбеза РФ привел фрагмент романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Ранее сегодня сообщалось, что памятники Александру Суворову и Александру Пушкину были демонтированы в Винницкой области.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей