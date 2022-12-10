Медведев предположил, что вместо снесенных памятников Пушкину и Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам»

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предположением о том, что вместо снесенных памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине поставят монументы «разнообразным гетманам». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.
«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам», — написал Медведев.
Далее замглавы Совбеза РФ привел фрагмент романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».
Ранее сегодня сообщалось, что памятники Александру Суворову и Александру Пушкину были демонтированы в Винницкой области.