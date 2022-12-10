Представитель МИД РФ Гончар: США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья

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10 декабря 2022, 13:19 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Европейский союз хотят выдавить Российскую Федерацию из Закавказья. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал ТАСС, сделал Денис Гончар, представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

«Москва фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил в интервью нашему агентству директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Дипломат также указал, что Москва отмечает назойливые попытки западной стороны вбить клин между РФ и Арменией.

Как сообщалось ранее в субботу, Гончар заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора Баку и Еревана.