Представитель МИД Гончар: Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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10 декабря 2022, 11:39 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Денис Гончар, представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью нашему агентству директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее на текущей неделе секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян проинформировал, что Ереван и Баку достигли согласия по установлению дипломатических отношений.