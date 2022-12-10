Представитель МИД Гончар: Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Москва готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Баку и Ереваном. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Денис Гончар, представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью нашему агентству директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Ранее на текущей неделе секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян проинформировал, что Ереван и Баку достигли согласия по установлению дипломатических отношений.