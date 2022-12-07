Замглавы Госдепа Шерман: стабильность в отношениях России и США вряд ли наступит в ближайшее время

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7 декабря 2022, 08:03

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, Rod Lamkey - Cnp / globallookpress.com

Стабильность в отношениях между Москвой и Вашингтоном вряд ли наступит в ближайшем будущем. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразила Уэнди Шерман, заместитель руководителя американского Госдепартамента.

«Стабильность в отношениях России и США вряд ли наступит в ближайшее время, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон планирует продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».