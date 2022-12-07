Блинкен: власти США намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя»

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7 декабря 2022, 07:50

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Руководство Соединенных Штатов планирует продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Энтони Блинкен, глава американского Государственного департамента.

«Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории РФ, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, "необходимую ей для защиты себя"», — приведена позиция, высказанная Блинкеном, в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в результате обстрела столицы ДНР подконтрольными Киеву силами погибла депутат Народного совета республики Мария Пирогова.