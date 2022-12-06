В результате обстрела Донецка войсками Украины погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова

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6 декабря 2022, 16:13

Мария Пирогова, фото из Telegram-канала главы ДНР Дениса Пушилина

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины смертельные ранения получила депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Об этом информирует ТАСС.

«Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщили в Народной милиции», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Свои соболезнования родным и близким Пироговой высказал врио руководителя республики Денис Пушилин.

«Это огромная потеря для всех нас», — написал Пушилин в личном TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков, комментируя новый обстрел столицы ДНР, отметил, что ВСУ, контролируемые Соединенными Штатами и Великобританией, убивают россиян и украинцев по приказу иностранцев.