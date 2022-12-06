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6 декабря 2022, 15:59

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков, комментируя новый обстрел столицы ДНР, отметил, что Вооруженные силы Украины, контролируемые Соединенными Штатами и Великобританией, убивают россиян и украинцев по приказу иностранцев. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале эксперта.

«Сегодня в Донецке кошмар. Обстрел и гражданской инфраструктуры, и — намеренно — жилых кварталов», — написал Марков.

По словам аналитика, ВСУ, которые «контролируются генералами США и Британии», «убивают жителей и России, и Украины по приказу иностранцев».

Как сообщалось ранее во вторник, бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди выразил мнение о том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации с целью вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Москвой.