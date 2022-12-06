Украинский лидер Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Филип Джиральди, бывший офицер американского ЦРУ.
«Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию от НАТО и США», —процитирован Джиральди в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее во вторник, политический эксперт Сергей Марков отметил, что Владимир Зеленский посетил город Славянск в Донбассе с целью подбодрить украинских военнослужащих, которые массами гибнут в Артемовске.