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Экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди: Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией

, 15:42

Экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди: Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь НАТО в конфликт с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается добиться нового витка эскалации, чтобы вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Филип Джиральди, бывший офицер американского ЦРУ.

«Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию от НАТО и США», —процитирован Джиральди в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, политический эксперт Сергей Марков отметил, что Владимир Зеленский посетил город Славянск в Донбассе с целью подбодрить украинских военнослужащих, которые массами гибнут в Артемовске.

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