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Политолог Марков: Зеленский приехал в Славянск, чтобы подбодрить украинских военных, которые массами гибнут в Артемовске

, 14:34

Политолог Марков: Зеленский приехал в Славянск, чтобы подбодрить украинских военных, которые массами гибнут в Артемовске
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский прибыл в расположенный на территории Донбасса город Славянск, чтобы подбодрить военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые массами гибнут в Артемовске. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Зеленский приехал в Славянск. Подбодрить солдат ВСУ которые массами гибнут в Артемовске», — говорится в публикации Маркова.

По словам отечественного эксперта, Зеленский не опасается за свою жизнь, поскольку «уверен, что Россия уважает его безопасность как президента Украины».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал визит Владимира Зеленского в Донбасс «очередной оплеухой» главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который борется за власть.

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