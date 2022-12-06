Экс-депутат Рады Кива назвал приезд Зеленского в Донбасс «очередной оплеухой» главкому ВСУ Залужному, который борется за власть

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6 декабря 2022, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Приезд президента Владимира Зеленского на территорию Донбасса является «очередной оплеухой» главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, который борется за власть в бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения выразил Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады.

«Приезд Зеленского в Донбасс — очередная оплеуха Залужному, с которым идет непримиримая война за власть. Зеленский — герой в зоне боевых действий, а Залужный —трус в кабинете. Пиарщики офиса (украинского президента — АН) не дремлют», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее во вторник, врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал, что 6 декабря проводится новый обмен пленными с киевской стороной по формуле 60 на 60.