Лидер ДНР Пушилин сообщил, что 6 декабря проходит новый обмен пленными с Украиной по формуле 60 на 60

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6 декабря 2022, 14:06

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин разместил в сети информацию, согласно которой во вторник, 6 декабря, осуществляется новый обмен пленными с Украиной по формуле 60 на 60. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — указывается в посте Пушилина.

Подробности обмена лидер ДНР не привел.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он 6 декабря находится на территории Донбасса.