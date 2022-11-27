Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Кирштейнса, заявившего о том, что русской нации не существует

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27 ноября 2022, 12:29

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского парламентария Александра Кирштейнса, заявившего о том, что русской нации не существует. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова отреагировала на высказывание депутата Сейма Латвии Кирштейнса, выразившего точку зрения, согласно которой «нет такой русской нации». Также, по мнению парламентария, «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — говорится в посте спикера внешнеполитического ведомства РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, Мария Захарова проинформировала, что на территории некоторых недружественных Москве государств осталось не более двух российских дипломатических работников.

Депутат Сейма Латвии Кирштейнс заявил, что русского народа не существует