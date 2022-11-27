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Спикер МИД Захарова сообщила, что в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов

, 08:07

Спикер МИД Захарова сообщила, что в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

На территории некоторых недружественных Москве государств осталось не более двух российских дипломатических работников. Об этом проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступившая в эфире телевизионного канала «ТВ Центр».

«У нас в тех странах, в основном речь идет про страны ЕС, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас в некоторых странах всего один-два дипломата», — рассказала спикер МИД РФ.

Накануне Захарова заявила, что в отечественном внешнеполитическом ведомстве потрясены известием о кончине белорусского министра иностранных дел Владимира Макея.

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