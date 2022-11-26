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Мария Захарова: в МИД России потрясены сообщениями о смерти Владимира Макея

, 17:21

Мария Захарова: в МИД России потрясены сообщениями о смерти Владимира Макея
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

В российском министерстве иностранных дел потрясены сообщениями о кончине руководителя белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

О том, что Владимир Макей ушел из жизни, стало известно ранее сегодня. Политику было 64 года. В настоящий момент нет информации о том, что послужило причиной кончины Макея.

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