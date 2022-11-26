Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей

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26 ноября 2022, 16:52

Владимир Макей, flickr.com/photos/ mfarussia/ globallookpress.com

Умер глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство БелТА.



«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», - передал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.



Отмечается, что еще вчера глава МИД принимал в столице архиепископа Ватикана Анте Йозичем.