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Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей

, 16:52

Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Владимир Макей, flickr.com/photos/ mfarussia/ globallookpress.com

Умер глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство БелТА.

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», - передал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Отмечается, что еще вчера глава МИД принимал в столице архиепископа Ватикана Анте Йозичем.

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