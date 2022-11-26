Скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Умер глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство БелТА.
«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», - передал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
Отмечается, что еще вчера глава МИД принимал в столице архиепископа Ватикана Анте Йозичем.
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