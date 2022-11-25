Депутат Сейма Латвии Кирштейнс заявил, что русского народа не существует

Очередной перл выдал главный националист Латвии, депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс: "Русского народа не существует"...
Я давно говорила, что депутаты должны проходить медицинское освидетельствование. Непременно! Иногда создается такое впечатление, что ты слушаешь посетителей "желтого" дома - психушки в Латвии.
"Не существует такого русского народа. И даже русский язык - просто диалект. Даже монголы-татары пытались говорить когда-то на украинском", - заявил депутат Сейма.
Из этого бреда я лично поняла, что монголы-татары так и не выучили украинский язык... А русского, по мнению г-на Кирштейна, и в помине не было.
На этом депутат Сейма не успокоился: "И где в российской оппозиции русские? Там одни евреи", - заявил г-н Кирштейнс.
Получается, русских в понятии латыша, не существует априори? Видимо, есть только великие латышский, украинский языки, монголо-татары и евреи...