Депутат Сейма Латвии Кирштейнс заявил, что русского народа не существует

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25 ноября 2022, 15:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Кирштейнс.

Очередной перл выдал главный националист Латвии, депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс: "Русского народа не существует"...

Я давно говорила, что депутаты должны проходить медицинское освидетельствование. Непременно! Иногда создается такое впечатление, что ты слушаешь посетителей "желтого" дома - психушки в Латвии.

"Не существует такого русского народа. И даже русский язык - просто диалект. Даже монголы-татары пытались говорить когда-то на украинском", - заявил депутат Сейма.

Из этого бреда я лично поняла, что монголы-татары так и не выучили украинский язык... А русского, по мнению г-на Кирштейна, и в помине не было.

На этом депутат Сейма не успокоился: "И где в российской оппозиции русские? Там одни евреи", - заявил г-н Кирштейнс.

Получается, русских в понятии латыша, не существует априори? Видимо, есть только великие латышский, украинский языки, монголо-татары и евреи...