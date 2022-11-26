Шольц сообщил, что во время телефонных переговоров Путин переходит с русского на немецкий язык

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26 ноября 2022, 18:48 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров чередует русский немецкий. Об этом в интервью изданию Focus рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германский лидер во время интервью рассказывал о своем последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся 13 сентября. Речь шла об Украине. По словам Шольца, несмотря на принципиально разную оценку ситуации, разговор шел в дружелюбном ключе.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», - сказал канцлер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин и Шольц обращаются друг к другу на «Вы». С предшественницей Шольца Ангелой Меркель российский лидер был на «ты».