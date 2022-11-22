Песков заявил, что Путин и Шольц обращаются друг к другу на «Вы»

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22 ноября 2022, 14:01 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами во вторник, 22 ноября, что Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "Вы".

Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что в рамках выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, призывая президента России Владимира Путина вывести войска с Украины, использовал форму обращения "ты". Впоследствии официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц обращается к Путину на "Вы".

Песков также подтвердил, что политики обращаются друг к другу на "Вы".