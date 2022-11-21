Песков: Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, Путин об этом уже говорил

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21 ноября 2022, 13:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва не ставит целью специальной военной операции (СВО) смену власти в Киеве, российский президент Владимир Путин об этом уже говорил. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

«Песков: Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, президент об этом уже говорил», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также пресс-секретарь Путина заверил, что российская сторона выполнит задачи СВО.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле в настоящий момент не ведется никаких обсуждений о возможности второй волны частичной мобилизации.