Песков: в Кремле нет никаких обсуждений о возможности второй волны частичной мобилизации в России

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21 ноября 2022, 13:04

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле в настоящий момент нет никаких обсуждений о возможности второй волны частичной мобилизации на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны Владимира Путина.

«Песков на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации: в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь Путина указал на то, что Москва будет самостоятельно заниматься поисками убийц российских пленных военнослужащих. По словам Дмитрия Пескова, виновные должны быть найдены и наказаны.