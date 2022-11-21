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Спикер Кремля Песков: Москва будет сама заниматься поисками убийц российских пленных, виновные должны быть найдены и наказаны

, 12:55

Спикер Кремля Песков: Москва будет сама заниматься поисками убийц российских пленных, виновные должны быть найдены и наказаны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва будет самостоятельно заниматься поисками убийц российских пленных военнослужащих, виновные должны быть найдены и наказаны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия будет сама заниматься поисками убийц российских пленных, они должны быть найдены и наказаны, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива назвал расстрел пленных РФ киевскими военными проявлением террористической политики режима президента Владимира Зеленского.

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