Экс-депутат Рады Кива назвал расстрел российских пленных военными ВСУ проявлением террористической политики режима Зеленского

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21 ноября 2022, 11:54

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал расстрел российских пленных военными Вооруженных сил Украины проявлением террористической политики режима президента Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

«Расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен, — это не просто военное преступление, это системная террористическая политика режима Зеленского, направленная на разжигание ненависти и кровопролития между нашими народами», — говорится в посте Кивы.

По словам политика, «командование ВСУ всегда поощряло подобную жестокость и подобные преступления по отношению к противнику».

Как сообщалось ранее сегодня, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что украинские власти чинят препятствия выезду населения из города Запорожья с целью использования людей для прикрытия своих военных объектов.