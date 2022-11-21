Рогов: власти Украины препятствуют выезду населения из Запорожья, чтобы использовать людей для прикрытия своих военных объектов

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21 ноября 2022, 10:55 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Власти Украины чинят препятствия выезду населения с территории Запорожья, чтобы использовать людей для прикрытия своих военных объектов. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

«Украинские власти препятствуют выезду населения из города Запорожье, чтобы использовать людей в качестве живого щита для прикрытия складов, пунктов дислокации и других военных объектов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, офицер ЛНР Андрей Марочко отметил, что военнослужащие армии Украины, дислоцированные в районах Артемовска и Соледара, отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.