Офицер ЛНР Марочко: военные ВСУ в районах Артемовска и Соледара отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону

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21 ноября 2022, 10:12

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, дислоцированные в районах Артемовска и Соледара, отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону. На это, как передает ТАСС, указал офицер ЛНР Андрей Марочко.

«Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск (украинское название Бахмут) и Соледар в ДНР отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил, что Вашингтон предоставил киевской стороне военной помощи более чем на 20 млрд долларов.