Глава Пентагона Остин: США предоставили Украине военной помощи более чем на $20 млрд и намерены продолжать оказывать поддержку

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21 ноября 2022, 09:23

Министр обороны США Ллойд Остин, Boris Roessler / globallookpress.com

Соединенные Штаты на данный момент предоставили Украине военной помощи более чем на 20 млрд долларов и планируют продолжать оказывать поддержку. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Ллойд Остин, американский министр обороны.

«США предоставили Киеву военной помощи более чем на $20 млрд и намерены продолжать оказывать поддержку — глава Пентагона», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный сенатор Константин Косачев отметил, что нормализация отношений с соседней страной возможна только после смены власти в Киеве.