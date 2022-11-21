Вице-спикер Совфеда Косачев: нормализация отношений России и Украины возможна только после смены власти в Киеве

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21 ноября 2022, 08:48

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Нормализация отношений Российской Федерации и Украины возможна только после смены власти в Киеве. На это, как передает ТАСС, указал Константин Косачев, заместитель председателя верхней палаты парламента РФ.

«Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Согласно точке зрения сенатора, следует принуждать украинскую сторону к исполнению ее обязательств, заложенных в минских соглашениях, несмотря на то, что данные договоренности уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014-м и 2015 годах.

Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расстрел военными Украины безоружных российских пленных, отметил, что президента Владимира Зеленского необходимо судить.