Володин о расстреле военными Украины безоружных российских пленных: Зеленский должен предстать перед трибуналом

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21 ноября 2022, 08:19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, комментируя расстрел украинскими военнослужащими безоружных российских пленных, отметил, что президент Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера.

По словам Володина, государствам, сотрудничающим с киевской стороной, следует понимать, что они оказывают помощь «садистам, у которых руки по локоть в крови».

«Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — говорится в публикации отечественного политического деятеля.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание The New York Times проинформировало, что оно подтвердило подлинность видеокадров, которые были сделаны на месте расстрела российских пленных представителями ВСУ.