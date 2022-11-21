Американская NYT сообщила, что подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских пленных украинскими военными

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2022, 08:06

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Американская газета The New York Times (NYT) проинформировала, что подтвердила подлинность видеокадров, которые были сделаны на месте расстрела российских пленных военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Американская NYT сообщила, что подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных украинскими военными», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что части ВСУ на линии соприкосновения в регионе осуществляют боевое слаживание перед наступлением на Мелитополь или Бердянск.