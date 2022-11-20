Рогов: части ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье проводят боевое слаживание перед наступлением на Мелитополь или Бердянск

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20 ноября 2022, 16:02 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Части Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Запорожье в настоящий момент осуществляют боевое слаживание перед наступлением на Мелитополь или Бердянск. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

«Переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на южном направлении к Мелитополю или Бердянску. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, член Совета Федерации Сергей Цеков озвучил мнение, согласно которому у киевской стороны нет никаких шансов захватить Крымский полуостров военным путем.