Российский сенатор Цеков: у Украины нет никаких шансов захватить Крым военным путем

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20 ноября 2022, 15:49 Источник: ТАСС

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

У киевской стороны нет никаких шансов захватить Крымский полуостров военным путем. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Никаких шансов у Украины вообще вернуть Крым военным путем нет. Это исключено само по себе», — процитирован отечественный сенатор в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

При этом Цеков отметил, что России следует готовиться к провокациям киевских властей.

Как сообщалось ранее сегодня, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом после слов главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах бывшей советской республики «вернуть» Крым.