Медведев после слов Ермака о планах «вернуть» Крым заявил, что Киев — русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски

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20 ноября 2022, 14:22

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после слов руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака о планах страны «вернуть» Крымский полуостров заявил, что Киев — русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Медведев отметил, что «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят “вернуть Крым”». По словам российского политика, в ответ он решил «напомнить непреложные факты» о столице современной Украины. Медведев, в частности, указал, что Киев во времена Российской империи являлся «крупным малороссийском городом».

«И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски», — написал заместитель председателя Совбеза.

Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров заверил, что бойцы нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любой момент выдвинуться в зону российской специальной операции.