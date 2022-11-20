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Кадыров: бойцы нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любое время выдвинуться в зону спецоперации на Украине

, 14:02

Кадыров: бойцы нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любое время выдвинуться в зону спецоперации на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бойцы нового подразделения «Ахмат-1» готовы в любой момент выдвинуться в зону российской специальной операции на Украине. На это указал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Кадровое формирование нового структурного спецподразделения Управления Росгвардии по Чеченской Республике — ОМОНа "Ахмат-1" — успешно завершено», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По словам политического деятеля, бойцы подразделения «готовы в любое время по зову сердца выдвинуться в зону проведения СВО на Украину и защищать интересы нашей Отчизны».

Ранее в воскресенье Рамзан Кадыров назвал украинского лидера Владимира Зеленского террористом и врагом мирового сообщества.

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