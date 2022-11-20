Кадыров назвал Зеленского террористом и врагом мирового сообщества, с которым не может быть никаких разговоров

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20 ноября 2022, 12:24

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал украинского президента Владимира Зеленского террористом и врагом мирового сообщества, с которым не может быть никаких разговоров. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чеченского лидера.

Кадыров разместил видео, где запечатлен очередной обстрел Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины. Глава Чечни, комментируя данные кадры, отметил, что «ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима».

«Зеленский вместе со своей националистической шайкой и все, кто его поддерживает, — настоящие террористы и враги мирового сообщества, с которыми не может быть никаких разговоров», — также указывается в посте Рамзана Кадырова.

Ранее сегодня сообщалось, что во всех украинских регионах 20 ноября объявлялась воздушная тревога.