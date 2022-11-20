Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2022, 10:33

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Об этом информирует ТАСС.

«Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что первые сирены прозвучали в Киеве и области, затем — в остальных регионах бывшей советской республики, в том числе расположенных на западе страны.

Российская Федерация с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский министр обороны Ллойд Остин указал, что итоги украинского конфликта помогут определить курс глобальной безопасности в XXI веке.