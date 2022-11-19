Глава Пентагона Остин: итоги конфликта на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в XXI веке

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19 ноября 2022, 20:16

Министр обороны США Ллойд Остин, Chad J. Mcneeley/Dod / globallookpress.com

Итоги конфликта на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в XXI веке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов.

«Итоги [конфликта] на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — процитирован глава Пентагона в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди высказала мнение о том, что президент Владимир Зеленский перевел стрелки, заявив о «нежелании» Москвы мира.