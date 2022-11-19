Российский сенатор Ковитиди: Зеленский перевел стрелки, заявив о «нежелании» Москвы мира на Украине

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19 ноября 2022, 20:00 Источник: РИА Новости

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский перевел стрелки, заявив о «нежелании» Москвы мира на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила Ольга Ковитиди, член Совета Федерации.

Некоторое время назад Зеленский выступил с утверждением, согласно которому Россия, говоря о возможности диалога с киевской стороной, хочет не мира, а передышки в боевых действиях.

По словам Ковитиди, ставшей собеседницей журналистов, украинский лидер сам не желает прекращать конфликт, поскольку он позволяет политику зарабатывать вместе с «компанией» главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

«И вопрос, поверьте, отнюдь не в России. Отработанный "перевод стрелок" и обвинение России надуманны», — добавила отечественный сенатор.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал, что из республики в зону СВО была отправлена новая группа добровольцев.