Президент Владимир Зеленский перевел стрелки, заявив о «нежелании» Москвы мира на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучила Ольга Ковитиди, член Совета Федерации.
Некоторое время назад Зеленский выступил с утверждением, согласно которому Россия, говоря о возможности диалога с киевской стороной, хочет не мира, а передышки в боевых действиях.
По словам Ковитиди, ставшей собеседницей журналистов, украинский лидер сам не желает прекращать конфликт, поскольку он позволяет политику зарабатывать вместе с «компанией» главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
«И вопрос, поверьте, отнюдь не в России. Отработанный "перевод стрелок" и обвинение России надуманны», — добавила отечественный сенатор.
РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, чеченский лидер Рамзан Кадыров проинформировал, что из республики в зону СВО была отправлена новая группа добровольцев.