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Кадыров: из Чечни в зону проведения СВО отправилась новая группа добровольцев

, 19:06

Кадыров: из Чечни в зону проведения СВО отправилась новая группа добровольцев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправилась новая группа добровольцев. Об этом проинформировал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Получив соответствующие знания, сегодня в зону боевых действий отправилась очередная группа добровольцев», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По словам политика, бойцов проводили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, заместитель главы республиканского правительства Абузайд Висмурадов «и другие наши соратники».

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель британского кабинета министров Риши Сунак заверил, что Лондон будет поддерживать Украину до конца.

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