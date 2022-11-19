Премьер Риши Сунак заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца

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19 ноября 2022, 17:26

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Руководитель правительства Великобритании Риши Сунак заверил, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину до конца. Об этом информирует ТАСС.

«Британия знает, что значит сражаться за свободу. Мы с вами до конца», — процитирован премьер-министр в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, согласно которому попытки обвинить Москву в ракетном ударе по польской территории не принял никто, потому что от киевского режима «все сильно устали».