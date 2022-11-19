Медведев: неуклюжие попытки обвинить РФ в обстреле Польши не принял никто, потому что от украинского режима «все сильно устали»

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19 ноября 2022, 17:01

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Неуклюжие попытки обвинить Российскую Федерацию в недавнем обстреле Польши не принял никто, потому что от режима, который в настоящий момент находится у власти на Украине, «все сильно устали». Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Неуклюжие попытки перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы — поляки», — написал отечественный чиновник.

По мнению Медведева, это произошло из-за того, что «от киевского режима все сильно устали».

«В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием», — уточнил автор публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтон, Североатлантический альянс и Европейский союз не хотят окончательного разрыва с Москвой, который грозит новым глобальным вооруженным конфликтом.