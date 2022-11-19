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Дмитрий Медведев: США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого Третьей мировой войной

, 16:47

Дмитрий Медведев: США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого Третьей мировой войной
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, Североатлантический альянс и Европейский союз не хотят окончательного разрыва с Российской Федерацией, который чреват Третьей мировой войной. Соответствующую точку зрения высказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого Третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Медведева.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Медведев спрогнозировал, что если президент Владимир Зеленский признает реалии распада своей страны, согласившись на переговоры с РФ, главу государства ликвидируют националисты.

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