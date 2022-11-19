Медведев: если Зеленский признает реалии распада Украины, согласившись на переговоры с Россией, его уничтожат националисты

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19 ноября 2022, 16:39

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если украинский президент Владимир Зеленский признает реалии распада бывшей советской республики, согласившись на переговоры с Российской Федерацией, политического деятеля уничтожат националисты. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Отечественный чиновник высказал в своем Telegram-канале точку зрения, согласно которой переговоры с Москвой «очень опасны» для Зеленского.

«Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — отмечается в публикации Медведева.

Как сообщалось ранее сегодня, российский парламентарий Олег Морозов озвучил мнение о том, что любые высказывания Владимира Зеленского, касающиеся переговоров, следует сверять с позицией его «спонсоров и дрессировщиков».